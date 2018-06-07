В Нижнем Новгороде отменили концерт Ольги Бузовой

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Ранее стало известно, что в городе распродают билеты на мероприятие «с бешеной скоростью».

Ольги Бузовой в июне в Нижнем Новгороде не будет. Концерт звезды «Дома-2» в городе отменили организаторы из-за излишней занятости знаменитости. Всем, кто уже успел приобрести билеты на выступление своего кумира, пообещали вернуть деньги. Как известно, теледива должна была выступить со своей сольной программой в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода 22 июня. Сообщение об отмене мероприятия появилось сегодня в Instagram-блоге заведения. В публикации, в частности, отмечается, что концерт был отменён по инициативе организаторов. Представители Бузовой пояснили, что в город она не приедет из-за чересчур плотного графика. Ранее в местной прессе появилась информация, что билеты на концерт раскупают с «бешеной скоростью».

Напомним, в конце мая представители Ольги Бузовой отменили её концерты в Тамбове и Пензе. Тогда так же речь шла о том, что теледива слишком занята. Знаменитость в настоящее время работает сразу над несколькими проектами.