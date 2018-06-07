«Пьяный гопак»: Лена Миро раскритиковала тизер нового хита Лободы

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Певица Светлана Лобода недавно родила второго ребёнка, однако о карьере она не забывала и во время беременности. По мнению блогера Лены Миро, качество такой работы скажется и на дочери исполнительницы.

В Сети появился промо-тизер нового хита Лободы «SuperSTAR». Там певица танцует, исполняя в том числе и тверк. Блогер Лена Миро окрестила такое «пьяным гопаком», подчёркивая, что впечатления от увиденного остались самые неприятные. Интернет-знаменитость заявила, что, вероятно, больших чувств ко второму ребёнку у Лободы нет – в частности, и из-за того, что отцом малышки вряд ли стал тот, у кого с певицей действительно любовь.

Однако отношение у исполнительницы к дочке, как считает Лена Миро, всё равно недопустимое. По мнению блогера, так танцевать может только, которая хотела выкидыша, как сообщает VistaNews. Соответственно, на здоровье ребёнка данные пляски могут сказаться негативно. Также Лена Миро раскритиковала внешность певицы, назвав её «престарелой женщиной лет 45».