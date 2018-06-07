«Брак, заключенный на небесах»: Валерия и Иосиф Пригожин обвенчались

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Поклонники решили поздравить пару с 14 годовщиной свадьбы, а в ответ получили приятную новость о венчании своих любимчиков. Комментаторы негативно оценили смену веры жениха, поскольку обратили внимание на то, что Иосиф – еврей. Иудейство и христианство вместо нарядов пары и их снимков стали более обсуждаемыми на странице Пригожина в Instagram.

Валерия и Иосиф Пригожин обвенчались.

«Брак, заключенный на небесах», - подписал совместный снимок Иосиф.

Отгуляв дату в 14 лет совместной жизни, пара решила по-особенному отметить такой срок. Поделиться с подписчиками решили немедля, чем спровоцировали шквал обсуждений по поводу вероисповедания Пригожина.

«Венчаться в церкви еврей не будет если он еврей ))) евреи иудеи других не бывает))) Есику удачи в любом случаи», «не все евреи исповедуют иудаизм, к вашему сведению», «О каком предательства вы пишете? Дети имеют право на свою жизнь и смена веры и имен своих, дети должны делать самостоятельно, БЕЗ давления. Какая разница что и как. Есть факт, что люди обвенчались. Здоровья и счастья до 120 ....Вот что надо желать, а не обсуждать ПАРУ, а то, что Лера замужем за евреем, так это счастье великое иметь мужа еврея» - писали поклонники.