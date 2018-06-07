Галанин: Не стоит воспринимать предложение Ефремова о Крыме всерьёз

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Представители шоу-бизнеса и киноиндустрии РФ всё никак не успокоятся по поводу полуострова, вошедшего в состав России. Не стало исключением и очередное высказывание Михаила Ефремова.

Его прокомментировал Сергей Галанин, являющийся фронтменом в группе «Серьга». По его мнению, не стоит воспринимать предложение Ефремова о Крыме всерьёз.

Это следует, хотя бы из того, что тот является актёром, а не экономистом, продолжил Галанин. Этому заявлению предшествовало интервью Ефремова. Тот предложил произвести передачу Крымского моста Украине. Помимо того, на протяжении 10 или 15 лет поставлять ей газ бесплатно. На таких условиях, по мнению Ефремова, народы смогут опять «подружиться», а украинцы «простить утрату Крыма».

Галанин сказал, для «красного словца» можно говорить всё, что угодно. Однако в подобных вопросах необходимо неплохо знать экономику и понимать политические вопросы, с чем у Ефремова, явно, «не очень».

В то же время музыкант проинформировал о своей уверенности в налаживании отношений между двумя братскими народами.

Много других известных личностей высказали убеждённость, что на подобные высказывания Ефремова существенное влияние оказал «зелёный змей».