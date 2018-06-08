Дмитрия Шепелева засекли во время прогулки с «сексуальной» блондинкой

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Считается, что популярный телеведущий уже долго встречается с Екатериной Тулуповой. Сейчас же пара решила прогуляться «под ручку» по одной из московских улиц.

После смерти Жанны Фриске о личной жизни Дмитрия Шепелева известно мало. Однако в последнее время ведущему приписывают роман с «сексуальной» блондинкой Екатериной Тулуповой. Пару неоднократно видели вместе. Интересно, что девушка единственная, с кем можно встретить Шепелева на улице.

На этот раз телеведущего и его спутницу засекли во время прогулки на улице. Шепелев шёл в бежевом пальто, а Тулупова была в серой одежде. Они шагали по одной из улиц Москвы под руку.

Сами же Дмитрий с Екатериной отношения не комментируют и вообще не упоминают. Сам же Шепелев некоторое время назад заявил, что у него в жизни после смерти Жанны Фриске появилась новая девушка, но её имени ведущий не назвал.