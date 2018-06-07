Шоу «Холостяк» после Егора Крида переименовали на «Ублюдок!»

Сегодня, 12:50

Одно из самых рейтинговых шоу на российском телевидении «Холостяк» изменил свое название на «Ублюдок!», и виной тому стал певец Егор Крид. Об этом передает издание «ВладТайм».

Телеканал ТНТ в своем микроблоге в сети Instagram опубликовал новую заставку своего романтического шоу. На изображении зрители увидели Егора Крида, а вместо привычной надписи «Холостяк» появилось новая подпись - «Ублюдок!». Стоит напомнить, что в рамках телепроекта Крид сам себя называл таким неласковым прозвищем, так как не хотел обижать не одну из участниц. Однако в финале должна была победить одна девушка, поэтому для других певец автоматически стал «ублюдком», заявил Крид.

Телеканал ТНТ ради юмора изменил графику и переименовал шоу, чтобы поддержать артиста. Сами организаторы заранее извинились перед Кридом, заявив, что сами так не считают, но если сам Егор говорит, что проект должен называться именно так, то графику в шутку поменяли.