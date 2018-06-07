Оксана Лаврентьева устроила девичник со стриптизом, застольями и танцами

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Бизнес-леди собрала всех своих подруг вчера, 6 июня, чтобы отметить вместе с ними своё замужество. В итоге мероприятие получилось довольно традиционным, со всеми атрибутами подобного рода праздников.

Оксана Лаврентьева надела короткую фату. Вести вечер и выступать на сцене пригласили Зазу Наполи с её шоу. Они развлекали зал, одеваясь в звёзд шоу-бизнеса, исполняя хиты. Петь не отказывалась и подруга невесты Полина Гагарина.

Оксана Лаврентьева устроила девичник и не забыла позвать на него продюсера Яну Рудковскую, ведущую Екатерину Одинцову, блогера Наталью Давыдову, Полину Киценко, дизайнера Терехова и других. Не было только Ксении Собчак, которая сейчас отдыхает на фестивале «Кинотавр». Стоит отметить, что она пропустила настоящее событие, со стриптизом, застольями и танцами.

Стоит отметить, что в Сети уже появилась запись, на которой Оксана Лаврентьева сидит на стуле, а вокруг неё танцуют 8 полуголых стриптизёров. Полина Гагарина за кадром заявила, что предупреждала мужа, чтобы тот не удивлялся.

В итоге после девичника все ушли домой только утром.