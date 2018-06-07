Робби Уильямс мог пострадать во время пожара лондонского отеля

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В лондонском отеле Mandarin Oriental Hyde Park произошел сильный пожар. Популярный певец Робби Уильямс был одним из его постояльцев.

Вчера 6 июня в престижном отеле Лондона - Mandarin Oriental Hyde Park произошел сильный пожар. Информацию об инциденте распространил телевизионный канал Sky News. Сообщается, что происшествие случилось около 16:оо по местному времени.

На место возгорания оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, которые за короткое время смогли устранить огонь. Сообщается, что на тушении пожара в отеле было задействовано 20 пожарных расчетов, в которых состоит 120 сотрудников.

Очевидцы рассказали, что мог пострадать во время трагедии в Mandarin Oriental Hyde Park популярный певец Робби Уильямс, который в момент возгорания был постояльцем лондонского отеля. Известно, что музыкант был замечен в толпе людей, которых выводили через аварийный выход из горящего здания. Известно, что в результате пожара пострадавших нет.

На данный момент устанавливаются причины возникновения огня, по данному факту создана специальная комиссия, которая проводит расследование.