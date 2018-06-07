65-летняя Ирина Понаровская собирается вернуться на большую сцену

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Директор звезды намекает, что певица вскоре проведёт творческий эксперимент. Женщина уже сменила свой стиль и решила, по всей видимости, отказаться от длительного затишья в своей карьере.

65-летняя Ирина Понаровская до 2000-х была невероятно популярная. Её концерты собирали огромное количество людей, а почти каждая песня становилась очередным хитом. Но затем певица начала выступать перед публикой всё реже и реже. Тогда были заявления, что Понаровская решила просто уделять всё свободное время семье. Некоторые считали, что красавица просто не хотела стареть на глазах у фанатов.

Не так давно Понаровская стала бабушкой во второй раз. Об этом стало известно случайно, ведь женщина свою личную жизнь напоказ не выставляет.

Сейчас же директор певицы намекнула, что она собирается вернуться на большую сцену. По её словам, Понаровская «шикарна, как всегда». На новых фотографиях отчётливо видно, что она счастлива и у неё всё хорошо. Директор заявляет, что осенью текущего года фанатам возможно стоит ждать сюрприз.

Несмотря, что дни славы Понаровской уже давно прошли, но вот сейчас многие надеются о новых хитах. По словам директора звезды, ей часто предлагают спеть за 50-60 тысяч евро, но певица часто отказывается, если в указанный день просто не хочет работать. Также она требует, чтобы её не фотографировали, поэтому телефоны у зрителей буквально «отбирают».

Понаровская не любит и общаться с поклонниками, не комментируя все слухи. В свет же она выходит с сыном, посещая театры и культурные места.