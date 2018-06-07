«Новый тренд королевской моды»: Из-за Меган Маркл девушки штурмуют тату-салоны

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Необычный модный писк заставил владельцев салонов красоты провести переквалификацию для большего заработка на особенной внешности жены принца Гарри. Для этого не нужна дорогая косметика и необычная дорогостоящая одежда. Единственным верным способом станет появление веснушек на теле модницы.

Новый тренд королевской моды уже захватил британок и американок. Девушки, копируя Меган Маркл, решили обзавестись фэйковыми веснушками. Для этого стоит воспользоваться услугами тату-мастера. Необычная мода в действительности выглядит не особо естественно, как у супруги принца Гарри.

Результат работы салонов красоты наградит обладательниц новых веснушек скорее «черными точками», борьба с которыми у многих продолжается и по сей день. Более гуманный способ – нанести коричневым карандашом похожие пятнышки и их преимущество в том, что от них можно избавиться.

Иным способом стало использование косметики, как у герцогини. Чтобы сверкать как Меган, эксперты предлагают девушкам ориентироваться в уходе за собой на 500 фунтов стерлингов. В число любимых марок Меган Маркл попали Chanel, Mac teddy, Revitalash.