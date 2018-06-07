Ясновидящая из «Битвы экстрасенсов» учится заново дышать

Сегодня, 12:13

Бывшая участница популярного шоу Николь Кузнецова перенесла сложнейшую операцию. Всё дело в давней болезни, которой она страдает ещё с детства. Мать троих детей пожаловалась поклонникам на последствия.

Недавно Николь Кузнецова на своей официальной странице в Instagram рассказала о своих детях и супруге Александре, который работает спортивным комментатором на «Первом канале».

Ясновидящая из «Битвы экстрасенсов» рассказала, что она очень строгая мать. Она не считает себя «яжматерью», а дома культа «этожеребёнок» попросту нет. Мальчиков нужно воспитывать строго, прививая им уважение ко взрослым и женщинам. Дети Николь Кузнецовой уже ориентированы, что они будут помогать родителям, когда те состарятся. В это же время они видят модель правильной семьи, где отец не возвращается домой пьяным, а мать не кричит на него.

Ранее появлялись слухи, что гражданским супругом Николь был известный криминальный авторитет по кличке «Япончик». Однако это всё слухи, и фанатов больше беспокоит здоровье женщины.

Кузнецова с детства больна, сейчас из-за проведённой операции она учится заново дышать, а это ей приходилось делать через трубку. Женщине сейчас очень трудно. Она отвыкает от этой трубки, установленной раньше в горле. По словам Николь, у неё буквально ощущения «пакета на голове», дело в нехватке кислорода.