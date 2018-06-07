Обвинённая в домогательствах Мэрайя Кэри рассказала о тяжелом детстве

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Знаменитость рассказала, что на её психическом здоровье сказались травмы, перенесённые в детстве.

На волне харассмента обвинений в домогательствах были удостоены не только знаменитые мужчины-деятели шоу-бизнеса, но и весьма привлекательные женщины. Среди них оказалась и певица Мэрайя Кэри, в отношении которой было подано несколько обвинений в непристойном поведении и склонении к сексу.

Селебрити в своё оправдание рассказала, что ранее пережила не одну психологическую травму и поведала о тяжёлом детстве. В частности, Мэрайя заявила, что страдала от расовых предрассудков, когда была ребёнком, поскольку её отец был темнокожим. Она призналась, что однажды её подруга расплакалась, когда узнала, кто её родители. Это доставляло ей множество психологических проблем. Недавно знаменитость заявила, что страдает от биполярного расстройства личности.

Как известно, скандал вокруг певицы разгорелся после того, как бывший охранник Кэри подал на неё в суд, заявляя, что стал жертвой харассмента. Певица, по его словам, регулярно ходила перед ним голой либо одетой в полупрозрачное бельё.

Ранее мы писали, что в соцсетях раскритиковали «жертв домогательств» Вайнштейна после его ареста.