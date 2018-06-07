Ким Кардашьян устроит фотосессию для детей Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян

Сегодня, 11:38

Светская львица и основательница бренда косметики KKW Ким Кардашьян призналась, что планирует устроить детскую фотосессию для своей младшей дочери, а также детей сестер Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян.

Ким Кардашьян заявила в интервью американским журналистам, что давно хочет осуществить свою мечту, а именно сделать совместную фотосессию для малышек Чикаго, Сторми и Тру. Знаменитость также сообщила, что её младший ребенок, а также дочери Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян будут вместе расти и станут настоящими подругами, как она с сестрами. Именно по этой причине Ким хочет сделать фотопамять для нового поколения семьи Кардашьян-Дженнер.

«У Сторми и Чикаго так много фотографий. Мы просто не можем дождаться, когда дочь Хлои Тру немного подрастет и присоединиться к своем двоюродным сестричкам на фотосессии», - рассказала Ким Кардашьян.