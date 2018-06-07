Лобода вернулась из США после родов без дочери

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Звезда российской эстрады Светлана Лобода несколько недель назад стала матерью во второй раз. Новорожденная малышка осталась в США, а певица вернулась в Россию. Мать рассталась с дочерью на несколько дней.

Пока неизвестно, какое имя дали малышке. Сообщают, что крошка сейчас находится с ее сестрой, бабушкой и тетей. Светлана должна была оставить дочь на попечение родственников, так как будет представлять свою новую музыкальную композицию на премии «МУЗ-ТВ», которая является главным музыкальным событием года. Лобода после родов поехала в Россию без дочери.

Певица неоднократно сообщала своим фанатам, что ее мама Наталья Васильевна и сестра Ксения всегда помогают Светлане с детьми, и они готовы присматривать за внучками, когда певица занята творчеством и гастролями.