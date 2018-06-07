"Мне есть что показать": Анна Седокова пришла в ресторан в одном лифчике

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Девушка не постеснялась и открыто показала свои формы другим посетителям заведения. Из одежды на Седоковой был только лифчик и белые брюки, прикрывающие пупок.

Чаще всего Анна одевается откровенно, но ее новый наряд шокировал поклонников. Анна Седокова пришла в ресторан в одном черном лифчике. Фанаты в большей массе посоветовали певице и матери троих детей все-же надевать на себя больше одежды, ведь в подобные заведения могут ходить не только взрослые, но и подростки. Кроме того поклонники отметили, что кушать в момент, когда рядом сидит голая девушка, не совсем удобно, особенно мужчинам.

Подписчики страницы Анна в Instagram пристыдили кумира, но отметили в комментариях, что Седокова после рождения троих детей выглядит идеально. На ее теле нет ни следа от родов. Ее живот плоский, грудь подтянута, и нет ни грамма жира. Фанаты отметили, что спутнику Седоковой очень повезло с избранницей, так как иметь рядом такую шикарную женщину дано не каждому. Сама Анна неоднократно говорила:"Мне есть что показать". Своим походом в ресторан в нижнем белье певица это доказала.