«Улыбайся и терпи»: Елена Малышева изнуряет организм голодом

Издевательским методом приверженка правильного образа жизни телеведущая решила пройти курс 10-дневного похудения. Своим примером решила продемонстрировать своим подписчикам марафон истязаний. Результатами успехов жесткого отказа от питания ведущая программы «Здоровье» и «Жить здорово!» делится в социальной сети.
Елена Малышева изнуряет себя отказом от пищи. Сообщение о своем кардинальном решении она презентовала подписчикам в паблике.
Например, в первый день испытания голодом Малышева выпила пять зелёных коктейлей (375 г зелени и полтора литра простой воды).
Чем закончится необычный эксперимент ведущей, покажет время и ее вес.