«Улыбайся и терпи»: Елена Малышева изнуряет организм голодом

Сегодня, 11:39

Издевательским методом приверженка правильного образа жизни телеведущая решила пройти курс 10-дневного похудения. Своим примером решила продемонстрировать своим подписчикам марафон истязаний. Результатами успехов жесткого отказа от питания ведущая программы «Здоровье» и «Жить здорово!» делится в социальной сети.

Елена Малышева изнуряет себя отказом от пищи. Сообщение о своем кардинальном решении она презентовала подписчикам в паблике.

«Начинаю 10 дневный марафон по снижению веса. Улыбайся и терпи! Это принцип жизни на эти 10 дней», - предупредила Елена.

Например, в первый день испытания голодом Малышева выпила пять зелёных коктейлей (375 г зелени и полтора литра простой воды).

«-1 кг 600 г!» - первый успех Малышевой.

Чем закончится необычный эксперимент ведущей, покажет время и ее вес.

«Елена Васильевна! Просто потрясена Вами, Вашему терпению и силе воли! У меня так не получается! Горжусь, что есть такие женщины, как Вы!», «Как утолить голод? Мне всегда хочется есть! Думаю нужен гипноз!» - писали поклонники.