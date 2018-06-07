«Сделали лицо и грудь»: Лена Миро высказалась о «Мисс Россия Мира-2018»

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Блогер рассказала, какие цели преследуют королевы красоты, зачем им нужны подобные конкурсы, и какими методами они добиваются своего внешнего вида. По словам женщины, модели хотят на конкурсы красоты, чтобы титулами набивать себе цену за проституцию со своим участием и порно.

Лена Миро недавно в своём блоге высказалась об обладательнице титула «Мисс Россия Мира-2018» Ксении Царицыной (Шаповаловой). По словам девушки, красавица получила свой титул исключительно благодаря своему мужу миллиардеру, а природной красотой, талантами и умом Ксения Царицына вовсе не обладает.

Кроме того, от настоящего облика девушки уже не осталось и следа. Пластические хирурги буквально сделали ей лицо: «накачали вареники», исправили нос, подрезав его ненужную часть скальпелем, а также вставили импланты в грудь. Миро также отмечает, что «Мисс Россия Мира-2018» при всех этих операциях забыла даже сходить к стоматологу. По словам блогера, в Самаре со времён татарского ига ценились женщины, которые похожи на лошадей.

Лена Миро, когда рассуждала о мотивах, из-за которых девушки стараются стать красавицами и идут на конкурсы красоты, отметила, что Ксения пошла туда, будучи уже дважды матерью. Обычно в конкурсах учувствуют только модели, которые хотят после получения набивать цену за проституцию со своим участием и порно.