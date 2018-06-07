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Актриса не смогла устоять перед желанием поделиться радостным событием с преданными подписчиками. Актриса рассекретила, что ребенок стал главным событием в ее жизни. Также молодая мамочка пожелала малышу опеки, любовь и помощь со своей стороны.

Необычный пост в социальной сети обрадовал буквально всех, кто следит за stories актрисы. Агния Дитковските сообщила поклонникам о рождении сына-богатыря. Радостная весть появилась накануне.

«Сегодня произошло самое главное событие в моей жизни ! Родился мой сын!!! Мой путеводитель! Мой мир! Моя жизнь! Любовь! Я всегда рядом! Ты всё чувствуешь!!! 4 года! Я счастлива!!!! буду оберегать! Защищать! Любить! Помогать!», - сообщила поклонникам о рождении сына-богатыря.

Оказалось, что все поздравления адресованы ее первенцу – Федору, а не второму ребенку.

«С днём рождения Федьмана! пусть не будет у него в жизни таких горестей, с которыми нельзя было бы справиться, посмотрев видео про собак) расти большой и крутой!», «Какое счастье! Поздравляем вас с этим праздником! Пусть растет здоровым и послушным мальчиком», - резюмировали подписчики.