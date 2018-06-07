«Целлюлит в промежности»: Эвелина Блёданс засветила интимное место

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Популярная актриса опубликовала фотографию, на которой сидела в платье с широко расставленными ногами. Интимные места женщина хотела прикрыть рукой, но как оказалось, у неё это получилось не полностью.

Эвелина Блёданс недавно на своей официальной странице в Instagram опубликовала несколько фотографий. На нескольких из них актриса случайно засветила своё интимное место, показав целлюлит в промежности.

Актриса в подписи под публикацией написала, что радуется новому дню и новому платью от своего фирменного магазина.

На фотографиях Блёданс была одета в эту одежду и запечатлена в разных позах. На нескольких из снимков женщина сидела на диване с расставленными ногами, прикрывая интимное место рукой, но фотография были сделана снизу и всё скрыть ей так и не удалось.

Фанаты Блёданс конечно же пришли в восторг от публикации, назвав актрису «красоткой» и другими лестными словами.