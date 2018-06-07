Блогер Лена Миро не верит в расставание Сергея Шнурова и Матильды

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Пока российский бомонд и поклонники в шоке от новости про развод Сергея Шнурова и его супруги Матильды, в Сети нарастают новые слухи. По версии блогера Лены Миро, семья Шнуровых не собирается разводиться.

Акула пера Лена Миро утверждает, что Сергей Шнуров не придумал другого способа вернуть себе популярность после «Экспоната» и «В Питере пить», как шокировать Россию своим разводом с женой. «Вот такие «звёзды» у нас - не творчеством, так беременностью и разводами не дают о себе забыть», - сказала Миро.

«А вы знаете, что развод Шнура - это развод? В смысле, неправда. Следующим этапом интриги станет беременность Матильды от неизвестного, заход к Малахову для ДНК-теста и счастливое воссоединение семьи», - прокомментировала Лена Миро в Telegram-канале заявление Сергея Шнурова о его разводе с супругой.