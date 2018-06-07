«Ничего не вижу»: Лариса Удовиченко стремительно теряет зрение

Заявление от актрисы в Сети вызвало бурное обсуждение поклонников, которые решили поддержать свою любимую, но престарелую женщину. Лариса Ивановна уже пользовалась очками ранее, но теперь решила обратиться за помощью к профессионалам.
Лариса Удовиченко стремительно теряет зрение. Об этом она искренне рассказала подписчикам в социальной сети.
Подкрепила запись она фотоснимком с врачом. В комментариях пользователи поддержали актрису и не смогли не напомнить ей, что восхищены ее актерской игрой.
«Я тоже ничего не вижу, однако пользуюсь специальной гимнастикой», – пишет девушка.
«Спасибо, что ничего с собой не делайте, или это совсем незаметно. Все настолько естественно и красиво, что просто глаз радуется. Вы действительно красивы. Все остальное только шарм. Не портите его! Спасибо вам. Удачи и счастья!», - подытожил пользователь.