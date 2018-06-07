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«Ничего не вижу»: Лариса Удовиченко стремительно теряет зрение

Сегодня, 10:49

Заявление от актрисы в Сети вызвало бурное обсуждение поклонников, которые решили поддержать свою любимую, но престарелую женщину. Лариса Ивановна уже пользовалась очками ранее, но теперь решила обратиться за помощью к профессионалам.

Лариса Удовиченко стремительно теряет зрение. Об этом она искренне рассказала подписчикам в социальной сети.

«Народная медицина – это вещь, не нужны ни пластики, ни коррекции», – заявила Удовиченко.

Подкрепила запись она фотоснимком с врачом. В комментариях пользователи поддержали актрису и не смогли не напомнить ей, что восхищены ее актерской игрой.

«Я тоже ничего не вижу, однако пользуюсь специальной гимнастикой», – пишет девушка.

«Спасибо, что ничего с собой не делайте, или это совсем незаметно. Все настолько естественно и красиво, что просто глаз радуется. Вы действительно красивы. Все остальное только шарм. Не портите его! Спасибо вам. Удачи и счастья!», - подытожил пользователь.

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