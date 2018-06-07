Джанабаева будет вести «Модный приговор» вместо Бабкиной

Сегодня, 09:05

Не всем такие перемены пришлись по душе. Часть аудитории высказалась против таких перестановок.

Певица Альбина Джанабаева стала новой соведущей передачи «Модный приговор» на Первом канале. Она сменила Надежду Бабкину, которую многие поклонники шоу уже успели полюбить.

Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала накануне в своём Instagram снимок, где призвала поклонников скорее включать Первый канал, чтобы посмотреть на неё в качестве ведущей. Уже известно, что Альбина будет выступать защитником женщин, которые будут участвовать в проекте. Многим поклонникам «Модного приговора» идея пригласить Джанабаеву вместо Бабкиной пришлась не по душе. Они принялись критиковать продюсеров шоу за перестановки, ведь, по их мнению, Бабкина в роли защитника смотрится куда органичней, чем её молодая коллега. Между тем, стало известно, что поводов для беспокойства у фанатов Бабкиной нет. Дело в том, что Джанабаеву на её место пригласили лишь на один раз, как звёздного гостя.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева показала трехлетнего сына от Меладзе. Знаменитость давно не публиковала фотографий ребёнка. Поклонники певицы заметили, что мальчик заметно подрос и уже совсем взрослый.