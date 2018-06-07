«Синтоловый качок» показал мощь «рук-базук» и поднял автомобиль

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Видеоролик с развлечениями сомнительного характера опубликовал на своей странице Кирилл Терешин. Его благородная миссия помочь другу вновь превратилась в объект и повод для пиара. Свои «достижения» парень систематически публикует в Сети в закрытых аккаунтах.

«Синтоловый качок» вновь напомнил о своем существовании. Кирилл Терешин разместил в своем закрытом паблике запись применения «рук-базук». Автор инициативного ролика показал мощь и силу во время того, как помогал своему другу в гараже. Поднял автомобиль и вновь напомнил о себе необычными пиар-методами. В этом уверенны пользователи Интернет, которые уже привыкли к «ходовкам» Терешина.

К слову, ранее Кирилл принес публичные извинения чеченскому Халку на камеру. Известному обладателю «рук-базук» пришлось опуститься на Землю и попросить прощения у Асхаба Тамаева, который приехал на встречу с болтливым синтоловым качком.