Киркоров передал Северной Осетии привет «козой»

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Ролик записал и выложил в интернет один из местных жителей, который оказался рядом с королём российской поп-сцены. Примечательно, что молодой парень полез сразу не фотографироваться, а попросил поздоровается с его малой родиной.

Филипп Киркоров недавно передал жителям Северной Осетии привет «козой». Сейчас эту запись обсуждают пользователи Сети. Видеозапись была записана перед выходом на сцену Государственного Кремлёвского дворца. Ролик сделал местный житель, которому удалось оказаться возле Филиппа Киркорова.

Во время просмотра ролика видно, как молодой парень обращается к Киркорову с просьбой передать привет Северной Осетии. На это Филипп Бедросович согласился и дружелюбно обратился к жителям региона, где живут его поклонники.