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Пользователи Сети заподозрили звезду в потере вкуса в одежде. Возможной причиной смены имиджа могла стать и очередная беременность артистки. Совместный снимок на мероприятии озадачил многих поклонников Юлии. В комментариях фанаты приметили, что ее формы изменились.

Располневшая Барановская решила спрятать наеденные килограммы за мешковатым нарядом. Юлия облачилась в бесформенное платье без талии. Чтобы поддержать своего друга и учителя Гордона, она выбрала черный наряд с отливистой драпировкой, которая не скрыла ее недостатки, а создала новую волну догадок о личной жизни Барановской.

На данный момент это не первый раз, когда Юлию заподозрили в беременности. Новости ее жизни становятся сенсацией среди коллег и пользователей Интернет. Теперь номинацию «Новости Кинотавра» по праву заслужила именно Барановская. Поклонники уверены, что располневшая Барановская спрятала беременность за мешковатым нарядом.