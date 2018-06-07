Дочь Стриженовых впервые показала сына

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Ребёнок появился на свет в апреле. Мальчика родители решили назвать Петром.

Дочь Александра и Екатерины Стриженовых впервые показала поклонникам своего новорожденного сына. Фотографию младенца, которого держит на руках новоявленный дедушка, она опубликовала в своём Instagram. Подобным образом Анастасия решила поздравить отца с днём рождения. Это первый раз, когда широкой общественности показали маленького Петра. Мальчик родился ещё в апреле, однако родители долгое время скрывали от фанатов лицо мальчика. Анастасия в поздравлении отцу написала, что у неё «разрывается» от любви сердце, когда она видит, как на фото он смотрит на своего внука. Стоит отметить, что для многих поклонников звёздного семейства новость о родах стала настоящей неожиданностью. При этом общественность с восторгом встретила это событие.

Ранее мы писали, что журналист и телеведущая Зейналова показала первую фотографию новорожденного ребёнка. 40-летняя теледива стала мамой во второй раз.