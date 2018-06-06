Барецкий заявил, что Матильда Шнурова ушла к нему после развода

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Разорвала отношения с музыкантом именно его супруга. Пытаться спасти брак певец и не пытался.

Бывший участник «Ленинграда» Стас Барецкий заявил, что экс-жена Сергея Шнурова Матильда ушла к нему. На полном серьезе артист уточнил, что теперь он строит отношения с еще недавней спутницей жизни лидера питерской рок-группировки, а вскоре уезжает с ней отдыхать на юг. Для особо неверующих он просит поинтересоваться у Матильды, та якобы подтвердит слова Барецкого. «Потом увидите наше совместное фото на яхте», - заявил музыкант.

Стас заявляет, что Сергей Шнуров не является мужем и человеком. Барецкий не удивлен, что Матильда влюбилась в него, так как себя он называет красивым и богатым человеком.

Прокомментировал развод и Шнуров. «Бесполезно клеить чашку, если женщин задумала стащить весь сервиз», - выразился он. Музыкант заявил, что Матильда твердо решила не пытаться помириться и попробовать снова жить вместе с супругом.