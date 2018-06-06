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Актриса и телеведущая стала первой знаменитостью, которая призналась, что болеет острым хроническим заболеванием. Лечение от него все еще не разработали.

Татьяна Лазарева призналась в неизлечимой болезни, чем совершила прорыв в борьбе с умалчиванием пациентов о своем недуге. Телеведущая открыто заявила о том, что в 2014 году ей поставили диагноз «язвенный колит». Данное заболевание вызывает воспаление стенок кишечника и сопровождается достаточно неприятными симптомами. Многие пациенты вдобавок к физическому дискомфорту получают и психологический, стесняясь говорить о сложностях, с которыми приходится сталкиваться из-за болезни в течение жизнедеятельности.

Лазарева заявила, что сейчас совершенно не стесняется своего недуга и твердо уверена в том, что болезнь никуда не исчезнет, если о ней умалчивать.

Данное заболевание зачастую удается выявить уже на поздних стадиях. Это объясняется тем, что симптомы проявляются периодически. На данный момент действенное медикаментозное лечение не разработано, а помочь пациенту может только операция.