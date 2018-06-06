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Бывшая солистка «Ленинграда» нашла новую работу. Алиса Вокс станет участницей спектакля Большого театра «Эпицентр мира».

Экс-солистка группы «Ленинград» будет работать в цирке, а точнее, она станет участницей циркового спектакля «Эпицентр мира». Контракт певица заключила с Большим Московским цирком. Стоимость исполнения музыкальных композиций оценивается в 1 220 780 рублей. Договор действителен до 31 августа 2018 года.

По контракту певица обязана исполнять сольные музыкальные композиции, а также вокальные партии в цирковом спектакле «Эпицентр мира». Более того, обязательным условием является участие в пятидесяти восьми спектаклях, а также репетициях.

Отметим, что Алиса Вокс недавно прокомментировала развод Сергея Шнурова со свое женой Матильдой. Певица заявила, что причиной этому стало пьянство артиста. Достаточно большое число поклонников согласно с данной точкой зрения.