«Нет, я не гей»: Батрутдинов раскрыл правду об отношениях с Бузовой

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Известный шоумен и юморист устал от сплетен и обсуждений собственной персоны, поэтому согласился на интервью и решил рассказать все, что так волновало публику долгое время. Естественно, не обошлось и без разговора о популярной певице, с которой Тимуру приписывали роман.

Батрутдинов откровенно признался, что сейчас он свободен, а также раскрыл правду об отношениях с Бузовой. По его словам, с Ольгой они дружат больше 10 лет, а в Таиланде в этом году встретились случайно, при этом отдыхали каждый по своей программе, однако виделись часто. Тимур заявил, что присматриваться друг к другу они стали, однако по приезду в Москву такое внимание общественности повлияло на обоюдное решение быть друзьями и дальше.

Также артист отметил, что слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации – полная чушь. «Нет, я не гей. И не гомофоб — мне все равно, кто с кем спит», - отметил Тимур. Батрутдинов рассказали о том, что с кем бы он ни встретился в любом общественном месте или просто поужинал, сразу же появляются слухи о его новых отношениях. Юморист подчеркнул, что свою личную жизнь афишировать не любит, поэтому публика узнает о его новой избраннице только в том случае, если «подсмотрит».