Таксист рассказал об обмане помощника Анастасии Волочковой

Сегодня, 21:08

Свидетель дал важные показания по делу водителя балерины, обвиняемого в мошенничестве.

Об афере своего водителя Волочкова узнала от постороннего человека. Приезжий из Украины таксист трудился в службе такси, когда познакомился с неким мужчиной, представившимся ему помощником Волочковой. Он предложил ему работать на него за хорошую оплату, на что водитель согласился.

Позже парень узнал, что его неофициальный работодатель нагло обманывает Волочкову. Он стл записывать телефонные разговоры, в которых его шеф называл себя юрисконсультантом балерины. Тот однажды принял из рук Анастасии большую сумму денег на похороны матери, но в действительности никуда не поехал, а рубли разделил с водителем. Он также подозревается в краже личного ноутбука балерины, который позже нашли в его доме. Экс-таксист обо всем рассказал Волочковой, когда та пригласила его домой, после чего звезда решила обратиться в суд.