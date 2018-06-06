В Центральном округе России каждый третий – артист по версии Максима Фадеева

Сегодня, 21:04

Продюсер Максим Фадеев организовал конкурс UNISONG для того чтобы понять, где живут самые талантливые люди в России. По результатам конкурса первенствовал Центральный округ РФ.

В своем Instagram Фадеев предложил россиянам проявить свои певческие таланты. Самые-самые получат уникальную возможность сотрудничать с известным продюсером и записать гимн Всемирной зимней Универсиады. Прослушав различные ролики с исполнениями песен, присланными певцами Центрального округа, Фадеев пришел в полный восторг. По его словам, было крайне сложно выбрать трех самых голосистых исполнителей этого региона. Ведь, судя по услышанному, там каждый третий - талантливый артист. Но все же он отобрал трех певцов и певиц, которые его «взяли за живое».

Конкурс UNISONG стартовал в середине мая и продлится в течении восьми недель. В нем примут участие восемь округов. После его завершения Фадеев планирует записать клип с победителями этого конкурса.