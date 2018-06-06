"Наконец-то чистые": Смена причёски Волочковой вызвала споры среди поклонников

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Анастасия Волочкова в очередной раз решила сменить свой имидж. Изменения коснулись причёски балерины, и стали причиной споров среди подписчиков.

На своей странице в Instagram Анастасия поделилась короткой видеозаписью, на которой продемонстрировала свою причёску. Она рассказала о наращивании, благодаря которому и изменила свои волосы. Но не забыла балерина прорекламировать салон, где ей и помогли изменить имидж.

Многие поклонники отметили, что изменения ей к лицу. Цвет они назвали очень удачным выбором, который делает балерину привлекательней. В некоторых комментариях указывали, что именно в данном случае Анастасия выглядит как надо, в отличие от большинства публикаций.

Но высказать своё мнение решили не только фанаты, но и ненавистники Волочковой. Некоторые отметили, что изменения крайне удачны, но только лишь потому, что волосы, неожиданно для них, оказались вымытыми: «Ого! Неужели чистые волосы?!» Однако подобные комментарии балерина старается удалять, оставляя только приятные для себя отзывы.