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Ставший рок-исполнителем Безруков презентовал новую песню и клип на нее. Многие поклонники в восторге и считают его отличным кандидатом на участие в «Евровидении» в следующем году.

Любимый всеми актер Сергей Безруков решил попробовать себя в роли певца, основав рок-группу «Крестный папа». Новый рок-исполнитель презентовал песню «Не про нас» и клип на нее, разместив видео в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики оценили творчество артиста, отметив, что талантливый человек действительно талантлив во всем. Кроме того, Сергея Безрукова хотят отправить на «Евровидение» в следующем году, считая его отличным представителем от России. Некоторые же пользователи посчитали, что клип слабоват, но творчество новоиспеченного рок-певца все равно заслуживает похвалы.

Песня «Не про нас» является первой в творчестве группы. Саму песню артист анонсировал в начале июня этого года, а уже через несколько дней поделился и снятым на нее клипом.