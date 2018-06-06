Ольга Бузова «засветила» средства женской гигиены на новом фото

Сегодня, 19:45

Ольга Бузова удивила своих поклонников и хейтеров неосторожностью при публикации новой фотографии. На снимке подписчики заметили «корявый» фотошоп и средства личной гигиены певицы.

Ольга Бузова опубликовала на своей странице новое фото в красном купальнике боди. Образ обворожительной певицы испортили заметные детали, вызвавшие бурю обсуждения среди фанатов. Поклонники не могли оторвать глаз от груди Ольги и её интимной зоны. Если грудь они глазами искали, то зону бикини изучили вдоль и поперёк. Многим показалось, что Ольга «засветила» неудачно использованную прокладку и вместо того, чтобы придать «этому месту» эстетичный вид, сделала его ещё более вульгарным.

Критике также подверглись умения фотошопа человека, который обрабатывает для Ольги снимки. К слову, Бузова рекламировала услуги лазерной эпиляции. Но очевидно «нарисованные» ноги, контрастирующие с другими частями тела, навели пользователей Сети на мысли о неудачном сеансе эпиляции, последствия которого пришлось замазывать.