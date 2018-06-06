Гарик Харламов подогрел интерес к дуэту с Филиппом Киркоровым

Сегодня, 20:08

Известный комик заинтриговал своих фанатов непредсказуемым дуэтом с певцом, разместив информацию в социальной сети.

Гарик Харламов удивил своих подписчиков постом в Instagram. Он прикрепил видеозапись, где находится в съёмочной студии шоу «Лига плохих шуток». Рядом с ним Филипп Киркоров, который выглядит загадочно и радостно на видео. Гарик Харлам только говорит: «Просто не спрашиваете, что…», намекая на нечто интересное.

Естественно, такой новостью комик лишь подогрел интерес к их дуэту. Поклонники рады видеть такое необычное сочетание юмориста и эстрадного певца. Кто-то вспоминает о давнем дуэте Харламова с Батрутдинова. Остальные фанаты комментируют о песне Киркорова «Цвет настроения синий», соединяя хит с шуткой о машине: «Цвет настроения синяя машина». Но как известно, в Интернете всё быстро разлетается и подобные мемы приедаются, поэтому поклонники просят Гарика Харламова создать что-то новое.