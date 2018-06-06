«Немного волнуюсь»: Анна Грачевская рассказала о дебюте в Playboy

Сегодня, 19:20

Телеведущая опубликовала в своём Instagram кадр с фотосессии для популярного издания.

Анна Грачевская снялась обнажённой для мужского журнала Playboy. Телеведущая рассказала поклонникам, каково ей было позировать полностью без одежды. «Немного волнуюсь, впервые я обнажила тело», - написала она в своём Instagram-блоге. Знаменитость сопроводила публикацию откровенным снимком с фотосессии, где она позирует без одежды в душе, демонстрируя упругие ягодицы и грудь. Поклонники с восторгом восприняли новость о появлении их кумира на страницах Playboy. В то же время многие заметили, что Анна немного лукавит, когда говорит, что обнажённая съёмка вызывает у неё чувство волнения. В её блоге нередко можно заметить достаточно откровенные фото, чему фолловеры, безусловно, рады.

Ранее мы писали, что другая модель Playboy Мария Лиман показала в Instagram новое «горячее» фото. Красавица из Ростова в очередной раз порадовала поклонников откровенным снимком.