Гаянэ Багдасарян обнажилась и рассказала о своем происхождении

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Вызывающая бурю эмоций модель Гаянэ Багдасарян рассказала о своих корнях. Информацию она раскрыла под фото в своем аккаунте в Instagram.

29-летняя модель Гаянэ Багдасарян родилась в столице Армении, где является чемпионкой по спортивному фитнесу. Сейчас девушка проживает в Москве. Ее откровенные фото часто становятся объектом бурных обсуждений в Сети. Многие армяне осуждают обладательницу 4 размера груди за излишнюю откровенность.

Гаянэ Багдасарян вновь обнажилась и выложила в Instagram «горячее» фото в купальнике телесного цвета, рассказав о своем происхождении. Гаянэ рассказала, что узнала от своей 86-летней бабушки секрет о том, что в жилах модели течет турецкая кровь. Прадедушку девушки звали Султан. Гаянэ отмечает, что ее душу с детства называли «восточной» и у нее всегда была тяга к подобным танцам и музыке. Гаянэ отмечает, что всегда считала себя восточной красавицей.

Многих армянских подписчиков порадовал этот факт, и они посоветовали модели сменить фамилию, а также взять себе русское имя. Другие же засыпали девушку восторженными комментариями о красоте и привлекательности девушки.