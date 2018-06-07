Диана Шурыгина сделала аборт через месяц после свадьбы

Сегодня, 02:15

Девушка пошла на непростое решение ради музыкальной карьеры через месяц после того, как вышла замуж.

Звезда многочисленных ток-шоу на федеральных каналах Диана Шурыгина сделала аборт. Соответствующей информацией поделился музыкант Саша Акт, который какое-то время записывал с ней совместные треки. По словам друга семьи, Диана вела себя совершенно непрофессионально, безответственно относилась к репетициям и контрактным обязательствам.

Спустя месяц после свадьбы, по словам Акта, Шурыгина сделала аборт. До этого она периодически жаловалась на то, что у неё болит живот, но в подробности никого не посвящала. Музыкант высказал желание вновь вернуться к сотрудничеству с Дианой, но для этого ей стоит пересмотреть отношение к музыке. Ведущего программы «Прямой эфир» Андрея Малахова такое откровение шокировало. Он заявил, что лишь недавно Шурыгина клялась ему, что мечтает о семье и детях.

Ранее мы писали, что Диана Шурыгина расплакалась в студии из-за измены мужа. Не так давно девушка сыграла свадьбу с оператором Первого канала, однако не прошло и года, как их брак уже трещит по швам.