VistaNews.ru


«Мышцы есть»: Интернет-фрик Терёшин опроверг мнение Малышевой о «руках-базуках»

Сегодня, 18:26

Кирилл Терёшин, прославившийся за накачанные синтолом руки, в мае принял участие в выпуске программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Ведущая раскритиковала интернет-звезду за состояние его рук, однако недавно он эти слова опроверг.

 На шоу Елены Малышевой Кирилл Терёшин признался, что со здоровьем у него из-за синтола большое количество проблем. Интернет-фрик отметил, что через время свои эксперименты прекратит. Однако он не согласился с тем, что руки не имеют мышц.

 В недавнем ролике, появившемся в Сети, Кирилл Терёшин это доказал. На нём «синтоловый качок» поднимал автомобиль за один край, держа некоторое время. Терёшин признался, что это было нелегко, однако «руки-базуки» всё-таки у него не только для «показухи», как сообщает VistaNews.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях