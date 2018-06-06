«Мышцы есть»: Интернет-фрик Терёшин опроверг мнение Малышевой о «руках-базуках»

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Кирилл Терёшин, прославившийся за накачанные синтолом руки, в мае принял участие в выпуске программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Ведущая раскритиковала интернет-звезду за состояние его рук, однако недавно он эти слова опроверг.

На шоу Елены Малышевой Кирилл Терёшин признался, что со здоровьем у него из-за синтола большое количество проблем. Интернет-фрик отметил, что через время свои эксперименты прекратит. Однако он не согласился с тем, что руки не имеют мышц.

В недавнем ролике, появившемся в Сети, Кирилл Терёшин это доказал. На нём «синтоловый качок» поднимал автомобиль за один край, держа некоторое время. Терёшин признался, что это было нелегко, однако «руки-базуки» всё-таки у него не только для «показухи», как сообщает VistaNews.