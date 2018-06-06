Оскар Кучера в шоу «Секрет на миллион» расскажет о своих женщинах

Сегодня, 18:20

Известный актёр сообщит, как он жил с женой-актрисой только три месяца, а также почему его не устраивает королева красоты. Кроме того, звезда должен будет признаться телеведущей, удастся ли ему простить своей экс-супруге трёхлетний запрет на общение со своим сыном.

В шоу «Секрет на миллион» Оскар Кучера будет рассказывать фанатам и просто телезрителям о своих женщинах. Они узнают из уст артиста, почему он считает Юлию «женщиной всей её жизни», а также узнают о истории любви пары, которая была безумной.

По словам Оскара, Юлию он полюбил с первого взгляда, но решил жениться на другой. Возлюбленной пришлось два года скрывать их общего сына Александра.

Артист во время «Секрета на миллион» расскажет, как разрушился его загородный дом, почему не подаёт на строителей, работающих в доме, в суд и в какие деньги он оценил причинённый ущерб. Из-за случившегося Оскар Кучера целых пять лет съёмном жилье, но вскоре уже отпразднует новоселье.