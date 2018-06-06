69-летняя Пугачёва показала Галкина в трусах, гуляющего по дому

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Певица Алла Пугачёва сняла своего супруга в интересном образе: то ли в трусах, то ли в странном купальном костюме. Поклонники недоумевают от такого поведения взрослых людей.

На странице юмориста появилось смешное видео, снятое 69-летней Примадонной. На нём Максим Галкин разгуливает по своему дому в исподнем. Однако понять, что на нём, становится не так просто: одни поклонники полагают, что 41-летний Галкин был в трусах и рубашке, другие – что в мужском варианте боди, хотя отдали должное его отличной физической форме. Но мужчина был явно не готов к «съёмке» и попросил звёздную супругу снять на камеру себя.

Поклонники действительно задаются вопросом, почему на странице Пугачёвой в социальной сети не появляются её фото. На это она отвечает: «Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева», - правда, показала женщина только свой тапок. Подписчики поражаются желанию дурачиться у взрослых людей и призывают их «не сходить с ума».