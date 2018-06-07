Сегодня, 03:15

Экс-солистка группы «Мираж» трижды потеряла зуб в течение 3 суток. Сейчас она проходит длительное восстановление.

Наталья Гулькина осталась без зуба из-за удара микрофоном. Неудачное происшествие произошло во время концерта в Москве. Исполняя песню, Гулькина случайно ударила микрофоном по переднему зубу, который треснул и затем выпал. Что примечательно, у артистки накануне должна была состояться съемка клипа на песню «У тебя есть я» в Питере.

В 11 вечера артистка позвонила своему стоматологу, который назначил ей осмотр за два часа до рейса в Питер. Доктор посоветовал Наталье ничего не кусать и есть только мягкую пищу. Как отмечает певица, она боялась даже завтракать, поэтому просто пила йогурт. Врач подклеил ей зуб, и Гулькина отправилась в аэропорт. Однако, не успела она доехать до отеля, как зуб снова выпал.

Съемки клипа были под угрозой, но ситуацию разрешил режиссер Александр Игудин, который отправил певицу к своему лечащему врачу. Тот вновь подклеил зуб, и съемки клипа прошли достаточно успешно.

На этом мучения певицы с зубом не закончились. Он вновь выпал на концерте в Саратове. Гулькина с иронией отмечает, что, к счастью, концерт проходил в слабоосвещенном клубе и ей удалось скрыть изъян за микрофоном.

По возвращению в Москву, певица сразу же отправилась к своему врачу. Сейчас ей предстоит восстановление зуба, которое затянется на несколько этапов.