Звезда 90-х Роман Жуков расстался с супругой, родившей ему 7 детей

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Целых 12 лет популярный в прошлом певец был примерным отцом и мужем, а сейчас заявил, что жену никогда не любил, а жил с ней только из-за детей.

Кроме того, ситуацию усугубляет тот факт, что лучшая подруга супруги, родившей Роману 7 детей, – известная модель Ольга Илларионова заявляет, что у неё были отношения с певцом и она даже родила от него дочку.

Недавно же звезда 90-х Роман Жуков, который расстался с супругой, решил встретиться с ней снова на шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Пара, видимо, хотела выяснить отношения публично. Оказалось, что в семье Жукова, с его супругой и любовницей творится настоящий «бардак».

Всё дело в том, что супруга Елена изменяла Жукову, а любовница Ольга хотела увести певца из семьи. Однако трёхмесячный роман закончился, когда певец отправился в Сочи.

Кроме того, ДНК тест показал, что Роман не является отцом дочери Ольги, но всей ситуации это не меняет. Жуков вернуться к жене не хочет, заявляя, что женился на ней «по залёту», а не по любви, и иметь с ней отношения не хочет вообще.