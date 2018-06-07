Пенсионерка Алёна Свиридова «утёрла нос» Алле Пугачёвой

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Сумма пенсионных начислений знаменитости в несколько раз превышает пособие Примадонны.

Алёна Свридова «утёрла нос» Алле Пугачёвой. Осведомлённые источники сообщают, что певица обошла более статусную «соперницу» по размеру начисляемой пенсии. По некоторым данным, пособие 55-летней звезды составляет 41 тысячу рублей. В то же время Примадонна получает от государства 17 тысяч в месяц. С чем связана столь значимая разница, не известно. Между тем, сама Свиридова не особо придаёт значение данному «богатству». Пенсионные начисления она ласково называет «стипендией». Пугачёва же, как известно, также не особо рассчитывает на помощь от государства, поскольку живёт явно не по таким средствам.

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