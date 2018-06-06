Анфиса Чехова поделилась своими ожиданиями от Чемпионата мира по футболу

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В своём Instagram-аккаунте телеведущая Анфиса Чехова рассказала, чего ждёт от Чемпионата мира по футболу, как москвички и гости столицы готовятся к приезду Рональдо, а рестораторы и отельеры потираю руки в ожидании наживы.

Актриса уверена, что огромный приток гостей в российскую столицу позволит рестораторам и владельцам отелей наполнить свои карманы, в то время как девушки ринулись в салоны на шугаринг и бразильскую эпиляцию в честь приезда именитых спортсменов.

Анфиса рассказала, что сама не является любительницей футбола, но присутствие в Москве во время такого грандиозного событие очень волнительно для неё. Певица уверена, что большое количество фанатов повлечёт за собой увеличения пробок, так что Чехова уже составила пеший маршрут по городу, чтобы не потратить все время на дорогах.

Сын телеведущей Соломон так же подготовился к главному спортивному событию года – уговорил маму купить ему фигурку Волка-забиваки, которая является символом чемпионата. Сама же Анфиса Чехова иронично отзывается о покупке: «Вероятно, будет на него медитировать, чтобы у наших российских волков включился забивательным механизм».