Актриса Агния Дитковските забыла надеть юбку на красную дорожку

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Звезда отечественного кинематографа удивила своих поклонников нарядом, подобранным на красную дорожку. Актриса надела пиджак мужского кроя, но позабыла про юбку.

Агния Дитковските посетила «Кинотавр», где состоялся показ фильма «Два билета домой», режиссером которого стал Дмитрий Месхиев. Перед показом девушка будто плавала в бассейне в компании подруг и, как отмечают фанаты, забыла надеть юбку. Такие слова были вызваны образом, в котором актриса появилась на красной дорожке.

Агния надела длинный пиджак мужского кроя из-за которого создалось впечатление, что девушка пришла без юбки на красную дорожку, хотя актриса и была в коротких джинсовых шортах. Поклонники раскритиковали внешний вид Дитковските, заявив, что лоферов от Gucci недостаточно. Критике подверглась и прическа Агнии, которая выглядела так, будто звезда не успела высушить волосы после бассейна.

Снимки звезды активно публикуются в СМИ и подвергаются все новым комментариям и критике. Пользователи разочарованы тем, что у отечественных звезд так и не появилось чувство стиля и они слишком часто предстают в невыгодных образах.

Многие поклонники разочаровались в Дитковските, заявив, что в подобном виде можно только выйти за мешком картошки в селе, а не на красную дорожку. Актриса явно не оправдала надежды и тех, кто считал ее девушкой с отличным вкусом стиля.