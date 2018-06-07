Игги Азалия показала нижнюю часть груди

Сегодня, 05:15

Знаменитость решила поддержать тренд underboob, целью которого является демонстрация интимной части тела.

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия из Австралии порадовала поклонников в Instagram и показала нижнюю часть груди. Откровенный купальник телесного цвета скрывал лишь часть бюста знаменитости. Звезда намеренно решила добавить «перчинки» в свой образ, приподняв и без того короткий топ. Поклонники просто забросали девушку лестными отзывами, восхищаясь сексуальными формами Азалии.

Как известно, тренд underboob, где разного селебрити демонстрируют нижнюю часть груди, задали в апреле на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella. Позже его подхватили в социальных сетях, что, безусловно, порадовало общественность.

Ранее мы писали, что полуголая Белла Хадид прогулялась по улицам Нью-Йорка. Модель также надела ультракороткий топ, из которого постоянно выпадала грудь.