Кендалл Дженнер целовалась с 18-летним братом Джиджи Хадид

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Сестру Ким Кардашьян недавно папарацци запечатлели с молодым парнем по имени Анвар на одном из светских мероприятий.

22-летняя модель Кендалл Дженнер считается участницей шоу семьи Кардашьян, но она не такая медийная персона, в отличие от её сестёр Хлои, Ким и Кортни. Юная девушка обрела знаменитость, когда поучаствовала в шоу про Кардашьян и начала карьеру модели. Недавно же появились слухи, что Кендалл закрутила роман с 18-летним братом её подруги Джиджи Хадид. Юноша, несмотря на свой возраст, за счёт звёздных родственников уже тоже стал популярным в некоторых кругах.

На днях папарацци сфотографировали Кендалл, когда она целовалась с Анваром на афтепати после премии CFDA в Нью-Йорке. Хоть фото и получилось нечётким, но силуэты звёздных знаменитостей видно отчётливо. На вечеринке они даже не пытались скрываться.

Также в Instagram Кендалл появилось фото с рукой Анвара. Снимок хоть и не был подписан, но фанаты узнали парня по татуировкам.

Вообще стоит отметить, что Дженнер, несмотря на свой столь юный возраст, уже успела перевстречаться со многими знаменитостями, а именно: от Криштиану Роналду до певца Зейна Малика.