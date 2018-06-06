«Оплатите мне счёт?»: Николь Кузнецова рассказала о новой книге и следующей дорогостоящей операции

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Николь Кузнецова поведала поклонникам о выпуске своей новой книги, в которой она высмеяла «экстрасенсов» Кремля, и назвала сумму своей будущей операции.

После нескольких операций и реабилитации в одной из клиник Германии известный экстрасенс Николь Кузнецова продолжает работать для своих поклонников, зарабатывая на следующую операцию. Так, девушка опубликовала отрывок из своей новой книги «Я открою Ваш дар». В нём Николь Кузнецова уверяет, что идеальных экстрасенсов, которым приходят чёткие образы – ими кичатся рекламщики Кремля – не существует. Это иллюзия, созданная в коммерческих целях, потому доверять таким «специалистам» крайне не советуется. Сама Николь таковой не является.

Также она намекнула, что раскроет больше тайн экстрасенсов в новой книге. Но уже в комментариях к этому посту Николь раскритиковали за оказание экстрасенсорных услуг за деньги. На это она ответила предложением оплатить счёт её следующей операции: «Вы хотите, чтобы я работала бесплатно? Ок. Следующая моя операция стоит 2.500.000 (это только за саму операцию без других расходов) - я могу вести приёмы БЕСПЛАТНО, но тогда вы оплатите мне счёт в клинике? Государство отказало мне в квоте». Николь Кузнецова рассказала, что людей с горем принимает бесплатно и только любопытных – за деньги. Поклонники поражены испытаниями в судьбе девушки и желают ей выздоровления.